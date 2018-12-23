Воскресенье, 23 декабря 2018
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Воскресенье, 23 декабря 2018
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ЭНЕРГОЭКСПЕРТ © 2007-2013
Информационно-аналитический журнал
для специалистов в области
электроэнергетики и электротехники.
Перепечатка и копирование материалов
допускается только со ссылкой на издание.
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Адрес редакции:
125040, Москва, ул. Ямского Поля 5-я,
д. 5, стр. 1
Телефон:
+7(495) 228-60-05