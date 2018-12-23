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Воскресенье, 23 декабря 2018



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Итоги конференции «INTEKPROM ENERGY FOOD 2018»

ИНВЕСТЭНЕРГО-2019

Завершились выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018»

XXIХ Международную научно-техническуая и практическуя конференция Международной Ассоциации ТРАВЭК

в Екатеринбурге начинают работу выставки «ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018»

XXII специализированная межрегиональная выставка ЭНЕРГО-VOLGA-2018

Передовые практики создания цифровой сети будут представлены на форуме «Электрические сети»

В Москве пройдет World Smart Energy Summit Russia

В Москве пройдет Международный форум «Электрические сети»

Конференция по автоматизации пищевой промышленности, состоится в Челябинске

Открыта регистрация на Круглый стол «Цифровая экономика – умный город – цифровое предприятие»

Анонс новой книги

Рабочая встреча c EVN NPT на 47 Сессии СИГРЭ

Компания «Изолятор» и Mehru Electrical & Mechanical Engineers Ltd. создают совместное предприятие

Масштабный Электротехнический форум пройдёт в Новосибирске

ЭНЕРГОЭКСПЕРТ   © 2007-2013
Информационно-аналитический журнал
для специалистов в области
электроэнергетики и электротехники.
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допускается только со ссылкой на издание.

Адрес редакции:
125040, Москва, ул. Ямского Поля 5-я,
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Телефон:
+7(495) 228-60-05