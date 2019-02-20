logo
Среда, 20 февраля 2019



Выставки
Инвестпрограмма
Книжные бестселлеры
Полезные ссылки
Нормы и требования
 У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
Вы должны зайти как пользователь.

Журнал Журнал
Пресс-релизы
Выставка и Форум «RENWEX 2019. Возобновляемая энергетика и электротранспорт»

Открыта регистрация на конгресс!

Парус поднят – полный вперед!

Георгий Кутовой выступит на конференции «Инвестэнерго-2019»

Началась регистрация участников конференции-выставки «ЦПС. Стандарт IEC 61850»

Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике

Второй Всероссийский кабельный конгресс - центральное событие деловой программы Cabex 2019

XI ежегодная международная конференция «Электроэнергетика 2019»

Итоги конференции «INTEKPROM ENERGY FOOD 2018»

ИНВЕСТЭНЕРГО-2019

Завершились выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018»

XXIХ Международную научно-техническуая и практическуя конференция Международной Ассоциации ТРАВЭК

в Екатеринбурге начинают работу выставки «ПТА-Урал 2018» и «Электроника-Урал 2018»

XXII специализированная межрегиональная выставка ЭНЕРГО-VOLGA-2018

Передовые практики создания цифровой сети будут представлены на форуме «Электрические сети»

ЭНЕРГОЭКСПЕРТ   © 2007-2013
Информационно-аналитический журнал
для специалистов в области
электроэнергетики и электротехники.
Перепечатка и копирование материалов
допускается только со ссылкой на издание.

Адрес редакции:
125040, Москва, ул. Ямского Поля 5-я,
д. 5, стр. 1

Телефон:
+7(495) 228-60-05